МВД поручило изучить позицию КС по ПДД в условиях крайней необходимости

Министерство внутренних дел России поручило изучить позицию Конституционного суда, согласно которой нарушение ПДД не является уголовным преступлением при крайней необходимости.
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