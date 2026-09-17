🛠 Почти 6 километров сетей канализации строят в Изобильном под Алуштой: готовность составляет 60,7% Также будет построена канализационная насосная станция и установлено 171 сооружение.
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