Стрелки Поморья завоевали золото Кубка страны в командном зачёте

Сборная Архангельской области по пулевой стрельбе успешно выступила на всероссийских соревнованиях, которые проходят в ПодмосковьеВ скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета золотые медали завоевала команда Поморья в составе Леонида Екимова, Михаила Исакова и Сергея Кулебакина.
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