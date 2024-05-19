Стрелки Поморья завоевали золото Кубка страны в командном зачёте

Сборная Архангельской области по пулевой стрельбе успешно выступила на всероссийских соревнованиях, которые проходят в ПодмосковьеВ скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета золотые медали завоевала команда Поморья в составе Леонида Екимова, Михаила Исакова и Сергея Кулебакина.