Израиль падёт, Пашинян сбежит: Россия войдёт в "пятиугольник" — предсказания Жириновского, о которых молчали

Silver Kont

И кто ещё чего наговорил? В России свои внутренние проблемы, самая главная - неконтролируемое нашествие черножопой мразоты, которая в час "Ч" по сигналу с Запада устроит такую заварушку, что конфликты жидов с арабами покажутся просто детской игрой.... О своей стране надо думать, и всю черножопую мразь, вместе с самками и выблядками вытуривать сейчас, закрыв въезд в страну без приглашения работодателя...