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    Пока Трамп будет у власти с Израилем ничего не произойдёт. А все эти предсказания- это гадание на кофейной гуще., так...Израиль падёт, Па...
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Израиль падёт, Пашинян сбежит: Россия войдёт в "пятиугольник" — предсказания Жириновского, о которых молчали

Израиль падёт, Пашинян сбежит: Россия войдёт в "пятиугольник" — предсказания Жириновского, о которых молчали

Царьград Коллаж Царьграда Владимир "Вованга" Жириновский ещё до своей кончины в 2022 году предсказал прорыв украинских боевиков в Курскую область и отмену выборов президента на Украине.

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Комментарии
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сергей
Всё давно прописано в Гарвардских и Хьюстанских проектах. Но театр нужен...
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2 час.
Silver Kont
И кто ещё чего наговорил? В России свои внутренние проблемы, самая главная  - неконтролируемое нашествие черножопой мразоты, которая в час &quot;Ч&quot; по сигналу с Запада устроит такую заварушку, что конфликты жидов с арабами покажутся просто детской игрой.... О своей стране надо думать, и всю черножопую мразь, вместе с самками и выблядками вытуривать сейчас, закрыв въезд в страну без приглашения работодателя...
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1 час.
Евгений Мангуш
Пока Трамп будет у власти с Израилем ничего не произойдёт. А все эти предсказания- это гадание на кофейной гуще., так и я могу
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37 мин.

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