Происшествия
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Происшествия

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В Татарстане суд признал виновным авиаперевозчика, организовавшего опасные полеты, приведшие к гибели и травмированию людей

В Татарстане суд признал виновным авиаперевозчика, организовавшего опасные полеты, приведшие к гибели и травмированию людей

Собранные следственными органами Центрального МСУТ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 45-летнего предпринимателя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.

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