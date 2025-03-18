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Царьград

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Харьковчанки вступают в борьбу: почему жители отказываются подчиняться ТЦК

Харьковчанки вступают в борьбу: почему жители отказываются подчиняться ТЦК

В Харькове и области жители объединяются для сопротивления сотрудникам ТЦК и военкоматов. Обстановка накаляется, мужчины скрываются, а женщины отбивают их из рук сотрудников ТЦК.

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