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RT Russia

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После публикации RT сотрудники ФСИН провели беседу с «православным поэтом»

После публикации RT сотрудники ФСИН провели беседу с «православным поэтом»

После публикации RT об осуждённом за педофилию «православном поэте» Сергее Никологорском, вновь набирающем девочек в «лицей», сотрудники ФСИН провели с ним профилактическую беседу.

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