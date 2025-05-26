После прихода в ОмГУ Кротта часть руководства ОмГУ лишилась своих должностей. Вместо уволенных проректоров назначены новые.
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После прихода в ОмГУ Кротта часть руководства ОмГУ лишилась своих должностей. Вместо уволенных проректоров назначены новые.