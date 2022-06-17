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Джейлен Браун: «Временами мы демонстрировали свою незрелость»

Свингмен «Бостона» Джейлен Браун после поражения от «Голден Стэйт» в шестом матче финальной серии плей-офф (90:103, 2-4) назвал свою команду молодой и незрелой.

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