Все музы в гости будут к нам!

Популярный общегородской проект «Открой#Моспром», благодаря которому все желающие могут бесплатно посетить оригинальные экскурсии, выставки и интеллектуальные игры, знакомящие с промышленными предприятиями столицы, в этом году расширил свой формат.
Популярный общегородской проект «Открой#Моспром», благодаря которому все желающие могут бесплатно посетить оригинальные экскурсии, выставки и интеллектуальные игры, знакомящие с промышленными предприятиями столицы, в этом году расширил свой формат.
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