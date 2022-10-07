Вечерняя Москва

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Все музы в гости будут к нам!

Все музы в гости будут к нам!

Популярный общегородской проект «Открой#Моспром», благодаря которому все желающие могут бесплатно посетить оригинальные экскурсии, выставки и интеллектуальные игры, знакомящие с промышленными предприятиями столицы, в этом году расширил свой формат.

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