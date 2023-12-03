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Траньков записал видео за рулем: «Дорога – это что-то с чем-то. Тридцать раз уже пожалел, что выехал из дома, очень опасненько»

Траньков записал видео во время вождения автомобиля. «Очень хочется пожелать тем, кто сегодня в Москве и московском регионе хочет сесть за руль, этого не делать.

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