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Лавров: архитектура безопасности в АТР должна сохранить асеаноцентричность

Лавров: архитектура безопасности в АТР должна сохранить асеаноцентричность

Архитектура безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе должна оставаться асеаноцентричной, а навязываемый Западом «индо-тихоокеанский проект» Россия и Китай не приемлют, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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