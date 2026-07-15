Лавров: архитектура безопасности в АТР должна сохранить асеаноцентричность

Архитектура безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе должна оставаться асеаноцентричной, а навязываемый Западом «индо-тихоокеанский проект» Россия и Китай не приемлют, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии