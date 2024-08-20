Ожидаемая погода во вторник в Татарстане: переменная облачность, дожди и сильный ветер

20 августа в Татарстане ожидается переменная облачность и непредсказуемая погода. По данным синоптиков, во второй половине дня, особенно в отдельных районах региона, возможны небольшие дожди и даже грозы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии