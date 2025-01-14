В Мытищах мигрантам подарили жильё. Многодетные русские семьи оторопели: "На основании чего?"

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вот так власть решает вопросы в России повсеместно. И на кого она работает? Вопрос к правоохранительным органам, прокуратуре, СК, силовикам и т.д.? Почему еще чиновников в Мытищах, и не только, не проверили их членов семьи, родственников, аффилированных с ними лицами "трудовые" доходы, активы, недвижимость, уплату налогов и т.д., чьи интересы они лоббируют, крышуют, отстаивают и т.д. А не пришло время у таких конфисковать имущество, активы, недвижимость, лишать гражданства России и выдворять в дружественные им государства средней азии, закавказья и т.д.