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В Мытищах мигрантам подарили жильё. Многодетные русские семьи оторопели: "На основании чего?"

В Мытищах мигрантам подарили жильё. Многодетные русские семьи оторопели: "На основании чего?"

Новый год начали с "приятных подарков" для уроженцев стран ближнего зарубежья - в Мытищах мигрантам подарили жильё, решив, что это лучшее решение при имеющихся проблемах.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот так власть решает вопросы в России повсеместно. И на кого она работает? Вопрос к правоохранительным органам, прокуратуре, СК, силовикам и т.д.? Почему еще чиновников в Мытищах, и не только, не проверили их членов семьи, родственников, аффилированных с ними лицами &quot;трудовые&quot; доходы, активы, недвижимость, уплату налогов и т.д., чьи интересы они лоббируют, крышуют, отстаивают и т.д. А не пришло время у таких конфисковать имущество, активы, недвижимость, лишать гражданства России и выдворять в дружественные им государства средней азии, закавказья и т.д.
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20 час.
Николай Кузнецов
Не кощунствуй! Конфискация - это покушение на священные устои власти
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20 час.

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