Казанские ученые подключились к новому исследованию причин глаукомы

Казанские ученые приняли участие в новом исследовании природы возникновения глаукомы. Исследователи из России, Китая и Британии изучили генетические аспекты, способствующие увеличению внутриглазного давления, которое является ключевым фактором риска для глаукомы.
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