Ученые сняли крупнейшее побоище живых существ в истории наблюдений: 10 миллионов особей съели на несколько часов

Норвежские исследователи случайно стали свидетелями колоссального столкновения двух видов. Эта встреча стоила жизни миллионам особей, но схватка длилась всего несколько часов — ее уже признали крупнейшим «побоищем» за всю историю наблюдений.
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