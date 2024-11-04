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Ученые сняли крупнейшее побоище живых существ в истории наблюдений: 10 миллионов особей съели на несколько часов

Ученые сняли крупнейшее побоище живых существ в истории наблюдений: 10 миллионов особей съели на несколько часов

Норвежские исследователи случайно стали свидетелями колоссального столкновения двух видов. Эта встреча стоила жизни миллионам особей, но схватка длилась всего несколько часов — ее уже признали крупнейшим «побоищем» за всю историю наблюдений.

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Комментарии
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Karmadon
Для ИИ на базе квантового компа это не проблема.
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16 час.
Ингерман Ланская
а что ещё треске жрать?
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9 час.
Ингерман Ланская
пока камунооиды не выгребли всб мойву из атлантики. трески и пикши в морях было много, а теперь рыба дороже мяса - потому что мало её в море осталось... да ещё и краба с камчатки в баренцево море камуноида запустили - пропала экология !!
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9 час.

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