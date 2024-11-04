Ученые сняли крупнейшее побоище живых существ в истории наблюдений: 10 миллионов особей съели на несколько часов

Ингерман Ланская

пока камунооиды не выгребли всб мойву из атлантики. трески и пикши в морях было много, а теперь рыба дороже мяса - потому что мало её в море осталось... да ещё и краба с камчатки в баренцево море камуноида запустили - пропала экология !!