Доходы санаториев Крыма выросли на 9% при спаде турпотока

Санаторно-курортные организации Крыма в январе—июне 2026 года заработали 7,295 млрд руб., что на 9% больше, чем годом ранее, при этом число гостей сократилось до 244 тыс.
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