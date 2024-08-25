Лидер ХДС заявил об опасности сотрудничества с АдГ

Сотрудничество с ультраправой «Альтернативой для Германии» может привести к политическому уничтожению ХДС, 24 августа заявил лидер партии ХДС Фридрих Мерц в интервью немецкой редакционной сети (Redaktionsnetzwerk Deutschland).
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