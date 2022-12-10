kino-teatr.ru

21 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • светлана медведева
    Как мило)«Вы злитесь до си...
  • Traveller
    Не "репатриировался" (что это за  "замена родины"?), а съехал на историческую родину.«Они все заложник...
  • Валерий Протасов
    Разнузданный бред и ничего более.«Гоголь. Страшная...

Геймеры помогут автоботам спасти Землю

Геймеры помогут автоботам спасти Землю

Трансформеры планируют покорить игровое сообщество. На церемонии вручения наград The Game Awards 2022 состоялся анонс кооперативного экшена Transformers: Reactivate, который разрабатывает британская студия Splash Damage в сотрудничестве с Hasbro.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх