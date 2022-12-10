Геймеры помогут автоботам спасти Землю

Трансформеры планируют покорить игровое сообщество. На церемонии вручения наград The Game Awards 2022 состоялся анонс кооперативного экшена Transformers: Reactivate, который разрабатывает британская студия Splash Damage в сотрудничестве с Hasbro.
Трансформеры планируют покорить игровое сообщество. На церемонии вручения наград The Game Awards 2022 состоялся анонс кооперативного экшена Transformers: Reactivate, который разрабатывает британская студия Splash Damage в сотрудничестве с Hasbro.
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