Убийца челябинской школьницы вернулся с СВО. «Надо кровью смыть вину»

Убийца 17-летней школьницы Лены Патрушевой вернулся в Челябинск с СВОЕлена Патрушева и Кирилл ПланковЕлена Патрушева/VK Кирилл Планков, убивший в 2014 году свою 17-летнюю девушку Лену Патрушеву, вернулся в Челябинск.