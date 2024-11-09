Убийца челябинской школьницы вернулся с СВО. «Надо кровью смыть вину»

Убийца 17-летней школьницы Лены Патрушевой вернулся в Челябинск с СВОЕлена Патрушева и Кирилл ПланковЕлена Патрушева/VK Кирилл Планков, убивший в 2014 году свою 17-летнюю девушку Лену Патрушеву, вернулся в Челябинск.
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