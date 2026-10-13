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ФедералПресс

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Сколько «концов света» пережили россияне за последние 100 лет: от Нострадамуса до Нибиру

Сколько «концов света» пережили россияне за последние 100 лет: от Нострадамуса до Нибиру

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. За последний век человечество официально пережило, по самым скромным подсчетам, не меньше двух десятков концов света.

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