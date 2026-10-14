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Медведи отправили школьников на дистанционное обучение в российском регионе

Медведи отправили школьников на дистанционное обучение в российском регионе

В Хакасии с этой недели на дистанционное обучение перешли три школы .

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