Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Да разве только в Твери прощаются с погибшими воинами. Вечная память и слава воинам России отдавшим жизнь в борьбе с ...В Твери простилис...
  • Сергей Лахов
    Интересненько.Жительница Тверск...
  • Владимир
    А когда почта России признает ЛДНР?Почта России и из...

У мультимедийного парка «Россия — моя история» появился новый арт-объект

У мультимедийного парка «Россия — моя история» появился новый арт-объект

В Твери у мультимедийного парка «Россия — моя история» появился новый арт-объект. Ранее в группе парка в соцсети ВКонтакте появилась информация о том, что готовится новый «монументальный и основательный, как история тверского края» арт-объект.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх