В Твери у мультимедийного парка «Россия — моя история» появился новый арт-объект. Ранее в группе парка в соцсети ВКонтакте появилась информация о том, что готовится новый «монументальный и основательный, как история тверского края» арт-объект.
В Твери у мультимедийного парка «Россия — моя история» появился новый арт-объект. Ранее в группе парка в соцсети ВКонтакте появилась информация о том, что готовится новый «монументальный и основательный, как история тверского края» арт-объект.
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