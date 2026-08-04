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Царьград

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Овечкин и Ковальчук возглавят команды на матче звёзд в ОвиCUP

Овечкин и Ковальчук возглавят команды на матче звёзд в ОвиCUP

Матч звезд Кубка Александра Овечкина пройдет 8 августа на арене "Мытищи" в Подмосковье. Александр Овечкин и Илья Ковальчук в роли капитанов возглавят команды, в которых выступят известные хоккеисты, спортсмены и медийные личности.

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