Овечкин и Ковальчук возглавят команды на матче звёзд в ОвиCUP

Матч звезд Кубка Александра Овечкина пройдет 8 августа на арене "Мытищи" в Подмосковье. Александр Овечкин и Илья Ковальчук в роли капитанов возглавят команды, в которых выступят известные хоккеисты, спортсмены и медийные личности.
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