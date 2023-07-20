ФОТО: ANTON BELITSKY/GLOBALLOOKPRESS ПРОГРАММЫ ЦАРЬГРАДА Павел Данилин рассказал, как Анатолия Чубайса отлучали от власти.
КАК ЧУБАЙСА ОТЛУЧАЛИ ОТ ВЛАСТИ: ВСКРЫЛОСЬ ЗАКУЛИСЬЕ РУССКОЙ ПОЛИТИКИ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор климахин
эта сука смеется над всеми и думает как еще навредить России и народу иуду и весь его род сгноить как нелюдь чтоб на земле не было этих тварей
Ответить
14 час.
HotRS
Так как, все-таки. его отлучали от власти?
Ответить
11 час.
АГ
Алексей Гладких
Я чего-то не понял... Это какие агенты влияния РФ есть на западе, которых не трогают?
Ответить
3 час.
Свежие комментарии