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КАК ЧУБАЙСА ОТЛУЧАЛИ ОТ ВЛАСТИ: ВСКРЫЛОСЬ ЗАКУЛИСЬЕ РУССКОЙ ПОЛИТИКИ

КАК ЧУБАЙСА ОТЛУЧАЛИ ОТ ВЛАСТИ: ВСКРЫЛОСЬ ЗАКУЛИСЬЕ РУССКОЙ ПОЛИТИКИ

ФОТО: ANTON BELITSKY/GLOBALLOOKPRESS ПРОГРАММЫ ЦАРЬГРАДА Павел Данилин рассказал, как Анатолия Чубайса отлучали от власти.

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Комментарии
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виктор климахин
эта  сука    смеется   над  всеми   и  думает  как  еще   навредить   России    и  народу   иуду   и  весь  его  род  сгноить    как  нелюдь   чтоб  на  земле  не было     этих  тварей
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14 час.
HotRS
Так как, все-таки. его отлучали от власти?
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11 час.
АГ
Алексей Гладких
Я чего-то не понял... Это какие агенты влияния РФ есть на западе, которых не трогают?
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3 час.

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