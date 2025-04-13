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Царьград

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Почему стоит избавиться от посуды со сколами - учёный объяснил на пальцах

Почему стоит избавиться от посуды со сколами - учёный объяснил на пальцах

Нельзя использовать посуду со сколами и трещинами. И дело тут даже не в каких-то приметах, а во вполне реальном вреде.

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