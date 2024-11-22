Токаев поручил усилить безопасность Казахстана из-за конфликта на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по обеспечению безопасности основных гражданских и военных объектов в стране из-за ухудшения ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в социальной сети Facebook*.