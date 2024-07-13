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Олусегун о 2:4 в Суперкубке: «С таким «Зенитом» можно конкурировать. «Краснодар» не стал слабее. Боремся за чемпионат и другие победы»

Олусегун о 2:4 в Суперкубке: «С таким «Зенитом» можно конкурировать. «Краснодар» не стал слабее. Боремся за чемпионат и другие победы»

«Краснодар» проиграл команде под руководством Сергея Семака со счетом 2:4.  «Конечно, даже с таким «Зенитом» можно конкурировать.

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