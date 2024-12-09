Цифры впечатляют: Известно, за какую сумму в США продали туфли из "Волшебника страны Оз"

Туфли из фантастического фильма продали на аукционе за 32,5 миллиона долларовСогласно информации аукционного дома Heritage Auctions, недавно в США были проданы рубиновые туфли из фильма "Волшебник страны Оз", которые носила главная героиня Дороти.
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