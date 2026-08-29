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Газета.ру

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Аналитик Уилкерсон: бойцы ВСУ сдаются в плен из-за хорошего обращения россиян

Аналитик Уилкерсон: бойцы ВСУ сдаются в плен из-за хорошего обращения россиян

Американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что многие украинцы сдаются в плен к русским, так как там с ними обращаются лучше, чем в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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