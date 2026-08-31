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Царьград

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Кошка-кормилица, пёс-пророк и благодарный мышонок: Как на СВО люди спасают зверей, а звери спасают людей

Кошка-кормилица, пёс-пророк и благодарный мышонок: Как на СВО люди спасают зверей, а звери спасают людей

Война не щадит ни людей, ни зверей. Но животным выжить труднее. Дикие звери массово гибнут, подрываясь на растяжках и минах.

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