Блогеры и горожане высказались о сносе подпорной стены Бурылина в Иванове

Снос исторической подпорной стены в Иванове вызвал жаркие споры в соцсетях: одни осуждают решение властей, другие считают его необходимым обновлением городской среды.
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