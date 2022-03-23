С ремонтными подразделения ЮВО в Армении провели занятия по профессиональной подготовке

К учебным занятиям было привлечено более 50 военнослужащих военной базы ЮВО, в них было задействовано около 15 единиц военной и специальной техники.
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