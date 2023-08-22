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Быстров об Абаскале: «С «Зенитом» экспериментировать только самоубийца может – нужно определиться, куда идти. «Спартак» не так уж ярко начал»

Быстров об Абаскале: «С «Зенитом» экспериментировать только самоубийца может – нужно определиться, куда идти. «Спартак» не так уж ярко начал»

В матче 5-го тура Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:3, потерпев второе подряд поражение.

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