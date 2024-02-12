"РОССИЯ НЕ ДЛЯ РУССКИХ": ГЛАВА ИНСТИТУТА ДЕМОГРАФИИ РАН СЕРЬЁЗНО ОШИБЛАСЬ На всю страну громко прозвучали слова о том, что Россия не для русских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Да здравствует наш Суд!", - решение которое удовлетворило не всех, но это уже проблемы "индейцев"
- Не зарастет народная тропа мигрантов в силовики! Мигранты в силовых ведомствах и почему так стало в стоящее время
- Живущий в США писатель-фантаст Ник Перумов: СВО – это война за воссоединение русских земель, уехавшие из России не имеют права ее критиковать
Свежие комментарии