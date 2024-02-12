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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"РОССИЯ НЕ ДЛЯ РУССКИХ": ГЛАВА ИНСТИТУТА ДЕМОГРАФИИ РАН СЕРЬЁЗНО ОШИБЛАСЬ

"РОССИЯ НЕ ДЛЯ РУССКИХ": ГЛАВА ИНСТИТУТА ДЕМОГРАФИИ РАН СЕРЬЁЗНО ОШИБЛАСЬ

"РОССИЯ НЕ ДЛЯ РУССКИХ": ГЛАВА ИНСТИТУТА ДЕМОГРАФИИ РАН СЕРЬЁЗНО ОШИБЛАСЬ На всю страну громко прозвучали слова о том, что Россия не для русских.

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Очередная завербованная!!
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41 мин.
Александр Удальцов
Гнусь пиндосовская!
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1 мин.
Клавдия Баранова
Тварь продажная
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21 сек.

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