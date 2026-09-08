Интервью Лаврова: Ответ Зеленскому прозвучал еще до самого вопроса

с главой МИД РФ оказалось интересным уже тем, что в нем Сергей Викторович как бы заранее ответил Зеленскому, а также прозрачно намекнул: в Москве прекрасно понимают суть маневрирования Киева и Запада — как до, так и после вояжей Уиткоффа и Кушнера.