Интервью Лаврова: Ответ Зеленскому прозвучал еще до самого вопроса

с главой МИД РФ оказалось интересным уже тем, что в нем Сергей Викторович как бы заранее ответил Зеленскому, а также прозрачно намекнул: в Москве прекрасно понимают суть маневрирования Киева и Запада — как до, так и после вояжей Уиткоффа и Кушнера.
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