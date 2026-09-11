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Ростех

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Новый набор целевиков ОДК-УМПО приступил к обучению в профильных вузах и колледжах

Новый набор целевиков ОДК-УМПО приступил к обучению в профильных вузах и колледжах

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Новый учебный год начался для более чем 680 первокурсников средних и высших учебных заведений Республики Башкортостан, которым предстоит обучаться по целевым договорам с ОДК-УМПО (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).

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