Новый набор целевиков ОДК-УМПО приступил к обучению в профильных вузах и колледжах

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Новый учебный год начался для более чем 680 первокурсников средних и высших учебных заведений Республики Башкортостан, которым предстоит обучаться по целевым договорам с ОДК-УМПО (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).
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