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Аргументы и Факты

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Американский инвестор Сакс заявил об антироссийской истерии на Западе

Американский инвестор Сакс заявил об антироссийской истерии на Западе

Дэвид Сакс, американский инвестор, которого президент США Дональд Трамп назначил ответственным за разработку политики в области искусственного интеллекта и криптовалют, выразил своё мнение о ситуации в западных странах.

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