Американский инвестор Сакс заявил об антироссийской истерии на Западе

Дэвид Сакс, американский инвестор, которого президент США Дональд Трамп назначил ответственным за разработку политики в области искусственного интеллекта и криптовалют, выразил своё мнение о ситуации в западных странах.
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