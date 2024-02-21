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Что говорит о вас ваша домашняя одежда

Что говорит о вас ваша домашняя одежда

Итак, вы сидите дома. Работаете или вынужденно отдыхаете — и наверняка гадаете, надолго ли это. Ответа на этот вопрос нет ни у кого, поэтому предлагаем вам развлечь себя гаданием на пижаме: что говорит о вашем карантине домашняя одежда, в которой вы его проводите? .

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