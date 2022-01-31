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У Ничушкина 1+1 в матче с «Баффало». Он набрал 23 очка в 27 играх

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:1). В 27 играх сезона на счету россиянина 23 (12+11) балла.

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