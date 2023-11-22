Путин сенсационно ответил НАТО

Заявление президента России Владимира Путина о создании единой системы противовоздушной обороны (ПВО) в ОДКБ сенсационно, поскольку является ответом НАТО и может трактоваться как сигнал о создании Евразийского или постсоветского НАТО.
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