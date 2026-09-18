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SPLETNIK

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Милли Бобби Браун показала первое фото с усыновлённым ребёнком и раскрыла его пол

Милли Бобби Браун показала первое фото с усыновлённым ребёнком и раскрыла его пол

Милли Бобби Браун подтвердила слухи о том, что стала матерью во второй раз: в соцсетях 22-летняя актриса выложила фотографию, на которой вместе с 24-летним мужем Джейком Бон Джови держит усыновлённого ребёнка за руку.

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