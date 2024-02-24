Бывший министр спорта Колобков призвал ОКР публично защищать свои интересы

Бывший министр спорта России Павел Колобков в интервью RT заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен публично отстаивать свои интересы в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Международным олимпийским комитетом (МОК), чтобы добиться реализации законных интересов.
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