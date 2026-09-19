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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Интера» прервалась серия из 4 побед в Серии А. «Рома» не смогла выиграть впервые за 10 матчей

« Интер » сыграл вничью с «Ромой» (2:2) в матче 5-го тура Серии А . Таким образом, у обоих клубов прервались победные серии.

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