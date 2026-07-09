МВД России разработан ведомственный административный регламент по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов

МВД России разработан проект приказа «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов».
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