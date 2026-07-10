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«Манчестер Сити» подписал вратаря сборной Северной Ирландии

«Манчестер Сити» подписал вратаря сборной Северной Ирландии

Голкипер «Шеффилд Уэнсдей» Пирс Чарльз перешел в «Манчестер Сити».Голкипер «Шеффилд Уэнсдей» Пирс Чарльз перешел в «Манчестер Сити».

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