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Осужден пьяный самокатчик, убивший на улице незнакомую женщину

Осужден пьяный самокатчик, убивший на улице незнакомую женщину

Суд Нижней Туры вынес приговор по резонансному делу об убийстве женщины на улице. Как сообщили в СУ СКР, 34-летний Магомедрасул Алидаров признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений и покушении на убийство двух лиц.

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