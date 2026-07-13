Осужден пьяный самокатчик, убивший на улице незнакомую женщину

Суд Нижней Туры вынес приговор по резонансному делу об убийстве женщины на улице. Как сообщили в СУ СКР, 34-летний Магомедрасул Алидаров признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений и покушении на убийство двух лиц.
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