Осужден пьяный самокатчик, убивший на улице незнакомую женщину

Суд Нижней Туры вынес приговор по резонансному делу об убийстве женщины на улице. Как сообщили в СУ СКР, 34-летний Магомедрасул Алидаров признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений и покушении на убийство двух лиц.