Доннарумма об 1:2 с Германией: «Второй гол Италия могла бы и не пропускать. Надо усерднее работать и исправиться в Дортмунде»

Сборная Италии уступила в 1-м матче 1/4 финала Лиги наций. «Второй гол мы могли бы и не пропускать. В целом мы сыграли хорошо, создали много моментов, но теперь надо работать еще усерднее и попытаться исправиться в Дортмунде.