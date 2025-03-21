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Доннарумма об 1:2 с Германией: «Второй гол Италия могла бы и не пропускать. Надо усерднее работать и исправиться в Дортмунде»

Сборная Италии уступила в 1-м матче 1/4 финала Лиги наций. «Второй гол мы могли бы и не пропускать. В целом мы сыграли хорошо, создали много моментов, но теперь надо работать еще усерднее и попытаться исправиться в Дортмунде.

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