Шуточная потасовка Николая Баскова и Игоря Крутого в аэропорту Минска попала на видео

Кадры потасовки Николая Баскова и Игоря Крутого в аэропорту Минска быстро распространились в Сети. Многие пользователи поначалу приняли инцидент за серьезный конфликт между давними друзьями, однако позже выяснилось, что за драматичными кадрами скрывалась обычная дружеская шутка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии