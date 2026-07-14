Шуточная потасовка Николая Баскова и Игоря Крутого в аэропорту Минска попала на видео

Кадры потасовки Николая Баскова и Игоря Крутого в аэропорту Минска быстро распространились в Сети. Многие пользователи поначалу приняли инцидент за серьезный конфликт между давними друзьями, однако позже выяснилось, что за драматичными кадрами скрывалась обычная дружеская шутка.