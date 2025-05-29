Сериал о Гарри Поттере: актеры, сюжет и дата выхода новой адаптации саги о волшебниках

В 2023 году стало известно, что Warner Bros. Discovery и HBO разрабатывают сериал о Гарри Поттере, а в мае 2025 года создатели объявили, что завершили кастинг актеров на роли главных героев — Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли.